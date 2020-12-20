تعرف على أفضل 9 شهادات ادخارية تحقق أعلى فائدة شهرية

أيام قليلة تفصلنا عن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض.

وأتاح عدد من البنوك، قبل أن يتم تعديل الفائدة، شهادات ادخارية تضمن تحقيق أعلى فائدة، لصرفها شهريًا.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الشهادات التي تحقق أعلى فائدة ثابتة بدورية صرف شهري.

أولًا- شهادة رد الجميل 12.25% للصرف شهريًا

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، شهادة تسمى “رد الجميل” لكبار السن بعائد سنوي يصرف شهريًا قدره 12.25% وهو أعلى عائد شهري موجود في البنوك في الوقت الحالي، والشهادة لمدة 3 سنوات.

ولمن يرغب في صرف عائد أكبر فذلك سيكون بدورية صرف أعلى من الشهر، حيث يتيح البنك عائد ربع سنوي 12.5%، بينما سيكون العائد السنوي 13%..

وهناك شروط يجب أن تتوافر وهي أن يكون سن المستفيد 60 سنه فأكثر، وقيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

ثانيًا- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي “12% للصرف شهريًا”

وتصل فائدة الشهادة التي تكون على 3 أعوام إلى 12% بدورية صرف شهري، وتكون الفائدة 12.25% للصرف ربع سنوي، وتصدر الشهادة بفئات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويكون نوع العائد على الشهادة ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد بدءا من اليوم التالي للشراء.

ثالثًا- شهادة القمة من بنك مصر (12% للصرف شهريًا)

وتتيح شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، سعر فائدة 12% للصرف شهريًا أو 12.25% يصرف ربع سنويًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

رابعًا- الشهادة الثلاثية بنك ناصر (12% للصرف شهريًا)

يقدم بنك ناصر وديعة أو شهادة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، وذلك متاح للاشخاص الطبيعين و الاعتباريين.

والشهادة تقدم عائد يصرف شهري بنسبة 12%.

كما تتيح الشهادة عائد يصرف ربع سنوي بـ 12.25%، أما العائد الذي يصرف سنويًا فحدده بـ 12.75%.

خامسًا- شهادة الحصاد، البنك الزراعي ” 12% للصرف شهريًا”

أتاح البنك الزراعي شهادة الحصاد الثلاثية، والتي يصل عائدها السنوي إلى 12% ويصرف شهريا، والحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه .

ويتيح البنك الزراعي المصري عددا من الشهادات المختلفة، بحد أدنى يبدأ من 500 جنيه ويبدأ عائد احتسابه من تاريخ يوم الشراء، ويمكن أيضًا الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان قيمة الشهادة.

سادسًا- الثلاثية من بنك المشرق ( 11.5% للصرف شهريًا)

ويتيح بنك المشرق شهادة ثلاثية (لأجل 3 سنوات) سعر الفائدة السنوي هو 11.5%، ويمكن أن يصل إلى 12% في حالة اختيار دورية صرف ربع سنويًأ، بينما يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 الاف جنيه.

سابعًا – التعمير من بنك التعمير والإسكان ( 11.25% للصرف شهريًا)

ويتيح بنك التعمير والاسكان شهادة التعمير 3 سنوات، وتصل نسبة الفائدة إلى 11.25% سنويا مع صرف العائد شهريًا، وإذا كان الصرف ربع سنويًا تكون 11.5% ، أو 12% سنويا مع صرف العائد كل نصف سنة، ويبدأ أقل سعر لشراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاته.

ثامنًا- إميرالد البنك العربي الافريقي ( 11% للصرف شهريًا)

ويتيح البنك العربي الافريقي شهادة إميرالد 3 سنوات، والتي تصرف فائدتد السنوية شهريًا بـ 11% سنويا، وفي حال كان العائد ربع سنوي فيكون 11.25%، و11.375% سنويا مع صرف العائد كل نصف سنة، و11.5% سنويا مع صرف العائد كل نصف سنة.

تاسعًا- البريمو من بنك القاهرة (11% يصرف شهريًا)

وتم خفض فائدة شهادة البريمو 3 سنوات من بنك القاهرة الأسبوع الماضي، ليصل عائدها السنوي الذي يصرف شهريًا إلى 11%، أما العائد للصرف ربع سنوي 11.350%.