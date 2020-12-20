الدولار يسجل أدنى مستوى له في هذه البنوك

هبط سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، ووصل إلى أدنى سعر له لدى بنك HSBC حيث سجل 15.59 جنيهًا للشراء، بينما وصل إلى 15.69 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الاسلامي، حيث وصلت العملة الأمريكية إلى 15.68 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعره عند البيع 15.87 جنيهًا.

في المقابل، وصل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر 15.63 جنيهًا للشراء وبلغ عند البيع 15.73 جنيهًا، ووصل لدى التجاري الدولي إلى 15.62 جنيهًا للشراء و15.72 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء