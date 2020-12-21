تراجع أسعار الدولار في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأثنين

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، والبركة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.