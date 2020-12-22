أخبار الاقتصاد

هبوط كبير بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد عبد الحميدمنذ 17 دقيقة
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تراجع أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي، تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام 7 جنيهات من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 819 جنيهًا مقابل 826 جنيهًا، أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات صحفية.

كما وصل سعر الجرام عيار 18 نحو 702 جنيه، بينما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، ونحو6552 كان سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن أسعار الذهب تراجعت بنسبة 0.20%، وهبط سعر الأوقية 3.9 دولارا، لتسجل الأوقية في تمام الساعة 12:51 ظهرا بتوقيت القاهرة، 1873.2 دولارا.

وصعدت أسعار الذهب أمس الاثنين، في السوق المحلي، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.

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محمد عبد الحميدمنذ 17 دقيقة
أقل من دقيقة

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