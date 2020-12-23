ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي

سجل الجنيه اليوم ارتفاعا مقابل سعر الدولار، وذلك حسبما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومنذ منتصف العام شهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا حتى وصل إلى 15.7 جنيه في نوفمبر، وهو أعلى سعر وصل له الجنيه مقابل الدولار منذ أكتوبر 2016.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى استمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار في شهر أكتوبر 2020، لافتة إلى تسجيل الصادرات غير البترولية أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وجاء هذا الانخفاض بسب العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، بالإضافة إلى تسجيل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.