بنك مصر يقدم حل نهائي لمشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء بالمنازل

يقدم بنك مصر، خدمة مصرفية للمواطنين من اجل مساعدتهم على حل مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء بالمنازل بشكل نهائي.

وهذه الخدمة التي يقدمها بنك مصر هي عبارة عن قرض للأفراد لتركيب محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وتمتد فترة السداد لمدة 10 سنوات.

ويتيح القرض للموظفين بأن تقدم جهة العمل تعهد بتحويل الراتب/القسط الشهري، والموظفين بموجب إثبات الدخل.، وكذلك أصحاب المهن/الأعمال الحرة، وأصحاب/مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدونه)، وأصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

وهناك عدة شروط وضعها البنك لمنح القرض وهي كما يلي:

يجب أن الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

تصل نسبة التمويل إلى 100%.

تصل مدة التمويل إلى 120 شهر.

كما يوجد العديد من المستندات الأساسية المطلوبة التي حددها البنك وهي كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض أسعار لمحطة الطاقة الشمسية معتمد من الشركة أو الشركات المتعاقدة مع البنك.

ويطلب من الموظفين ما يلي:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

ويطلب من أصحاب المهن والأعمال الحرة ما يلي:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص/تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للأعمال الحرة.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

ويجب أن يحضر أصحاب ومستحقي المعاشات ما يطلبه منهم البنك وهو مايلي

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

في حالة مستحقي المعاشات يطلب بيان بالمستفيدين من المعاش).

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

وهناك مميزات يمنحها البنك البنك عند الحصول على قرض محطة الطاقة الشمسية ، منها وثيقة تامين مجانية على الحياة طول فترة القرض.