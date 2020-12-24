خفض جديد بأسعار الفائدة علي شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي المصري، قررت اليوم خفض العائد السنوي على الشهادة البلاتينية التي مدتها 3 سنوات، بنسبة 1%، اعتبارا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11%؜ سنويًا للشهادات التي تصرف عائدها شهريًا بدلا من 12% سنويا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات له أنه تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ذات عائد ثلاث سنوات التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور، وفى حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوي فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها .

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذا القرار يأتي علي خلفية التحسن في الأداء الاقتصادي و مستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم.

ولفت “عكاشة” إلى استمرار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بدون تعديل في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بالإبقاء على أسعار الإيداع و الإقراض دون تغيير.