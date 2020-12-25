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خفض جديد بأسعار الفائدة علي شهادة القمّة في بنك مصر

محمد عبد الحميدمنذ ساعة واحدة
أقل من دقيقة
مصر 1
بنك مصر يخفض فائدة شهادة القمّة

خفض بنك مصر، اليوم الخميس، سعر الفائدة على شهادة القمة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بمقدار 1%، حيث قرر البنك تخفيض عائد الشهادة بدورية الصرف الشهري إلى 11% بدلًا من 12%.

وجاء ذلك القرار تزامنا مع إعلان البنك الأهلي خفض العائد على الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات إلى 11% أيضًا، وأيضا في الوقت الذي قررت فيه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير على الايداع والاقراض.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%..

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محمد عبد الحميدمنذ ساعة واحدة
أقل من دقيقة

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