أخبار الاقتصاد

ماذا سيحدث بشهادات الإدخار ذات العائد ربع السنوي بعد إيقافها ببنكي مصر والأهلي

محمد عبد الحميدمنذ 3 دقائق
أقل من دقيقة
شهادات الإدخار
شهادات الإدخار

أصدر بنكا مصر والأهلي، قرارا بإيقاف إصدار الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بدورية الصرف ربع السنوي، حيث اكتفى البنكان بإصدار الشهادات بعائد 11% بدورية صرف شهري فقط.

وبعد هذا القرار كشف البنكان، مصير الشهادات القائمة والتي تتنوع بين (البلاتينية – القمة) ذات العائد ربع السنوي عند حلول موعد تجديدها.

وإذا اختار العميل استمرار مدخراته في الشهادة فإنها ستتحول إلى العائد الشهري، لأنه لم يعد هناك عائد ربع سنوي على هذه الشهادات في الوقت الحالي.

وطرحا بنكا الأهلي ومصر، الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بدورية صرف ربع سنوي تصل إلى 12.25%.

وقد أعلن البنكان في وقت سابق، التوقف عن إصدار الشهادات الجديدة بدورية الصرف ربع سنوية، واكتفيا بطرح الشهادة بدورية صرف شهري قدرها 11% باختلاف عن السابق حيث كانت 12% قبل ذلك.

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محمد عبد الحميدمنذ 3 دقائق
أقل من دقيقة

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