مين الكسبان في 2020؟ الدولار أم الجنيه المصري

ننشر لكم تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال عام 2020، من خلال مراجعة فريق مصر 365 لبيانات البنك الأهلي المصري لسعر الدولار خلال عام 2020، حيث فقد سعر الدولار خلال عام 2020 قرابة 34 قرشاً مقابل الجنيه المصري.

تحركات سعر الدولار خلال شهر يناير 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر يناير 2020 يوم الأربعاء 1-1-2020، 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وفقد سعر الدولار 25 قرشاً خلال شهر يناير 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر فبراير 2020

سجل سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات شهر فبراير يوم السبت 1-2-2020، 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدولار بقيمة 18 قرش خلال تعاملات شهر فبراير 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر مارس 2020

سجل سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات شهر مارس يوم الأحد 1-3-2020، 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدولار بقيمة 13 قرش خلال شهر مارس 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر أبريل 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر أبريل يوم الأربعاء 1-4-2020، 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدولار بقيمة قرش واحد فقط خلال شهر ابريل 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر مايو 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر مايو يوم الجمعة 1-5-2020، 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدولار بقيمة 14 قرش خلال شهر مايو 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر يونيو 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر يونيو يوم الاثنين 1-6-2020، 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدولار بقيمة 25 قرش خلال شهر يونيو 2020، حيث سجل في ختام الشهر 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر يوليو 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر يوليو يوم الأربعاء 1-7-2020، 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدولار بقيمة 15 قرش خلال شهر يوليو 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر أغسطس 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر أغسطس نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وفقد سعر الدولار 10 قروش خلال شهر أغسطس 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر سبتمبر 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء 1-9-2020، 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدولار بقيمة 12 قرش خلال شهر سبتمبر 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر أكتوبر 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر أكتوبر يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الدولار بقيمة 5 قروش خلال شهر أكتوبر 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر نوفمبر 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر نوفمبر يوم الأحد 1-11-2020، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وفقد سعر الدولار 6 قروش خلال شهر نوفمبر 2020، حيث سجل في ختام الشهر 15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار خلال شهر ديسمبر 2020

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات شهر ديسمبر يوم الثلاثاء 1-12-2020، 15.59 جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدولار منذ بداية شهر ديسمبر 6 قروش حتي الآن، حيث سجل في ختام تعاملات يوم الأحد 28 ديسمبر، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء.