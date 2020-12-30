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صعود طفيف للدولار في بعض البنوك المصرية اليوم الأربعاء 30 ديسمبر

أحمد نجيبمنذ 54 دقيقة
دقيقة واحدة
توقعات سعر الدولار
توقعات سعر الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، مع منتصف بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر السعر في 9 بنوم أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.68جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشرء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

حافظت سعر العملة الأمريكية على مستواها في البنك الأهلي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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أحمد نجيبمنذ 54 دقيقة
دقيقة واحدة

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