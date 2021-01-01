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العربي الافريقي يعلن اصدار شهادة بفائدة تراكمية 65% و97% من قيمتها بطاقة ائتمان

محمد عبد الحميدمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة
أسعار الفائدة على شهادات الادخار
أسعار الفائدة على شهادات الادخار

من أجل  جذب العملاء ومساعدتهم على استغلال أموالهم بتحقيق عوائد وفوائد مرتفعة، أتاح البنك العربي الافريقي إصدار بطاقة ائتمانية بـ 97% من قيمة المدخرات التي يتم ربطها في شهادة إميرالد، كميزة هامة لأصحاب الشهادة في البنك.

وتتيح الشهادة فائدة تراكمية، وتكون الفائدة التراكمية إذا كانت الشهادة لأجل 5 سنوات، 65% من قيمة المدخرات، ويتم صرفها في نهاية مدة الشهادة، وفي حالة عدم اختيار العائد التراكمي، واختيار شهادة لأجل 5 سنوات بعائد يصرف العائد سنويًا، فإن الفائدة ستكون 10.5%.

وهناك شهادة لأجل 4 سنوات بعائد تراكمي 48%، أو عائد يصرف سنويًا مقداره 10.375%.

ويصل العائد لأجل 3 سنوات إلى 11.5% ويصرف سنويًا، ويكون 11.375% ويصرف نصف سنويًا، و11.25% ويصرف ربع سنويًا، أو 11% ويصرف شهريًا.

ويوفر البنك الشهادة بآجال حتى 10 سنوات، حيث يصل سعر الفائدة التراكمي على هذا النوع من الشهادة إلى 190%.

ويوجد عدة مزاي لهذه الشهادات، وهي إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري، والشهادات متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّر.

ويسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

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محمد عبد الحميدمنذ 35 دقيقة
دقيقة واحدة

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