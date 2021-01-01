العربي الافريقي يعلن اصدار شهادة بفائدة تراكمية 65% و97% من قيمتها بطاقة ائتمان

من أجل جذب العملاء ومساعدتهم على استغلال أموالهم بتحقيق عوائد وفوائد مرتفعة، أتاح البنك العربي الافريقي إصدار بطاقة ائتمانية بـ 97% من قيمة المدخرات التي يتم ربطها في شهادة إميرالد، كميزة هامة لأصحاب الشهادة في البنك.

وتتيح الشهادة فائدة تراكمية، وتكون الفائدة التراكمية إذا كانت الشهادة لأجل 5 سنوات، 65% من قيمة المدخرات، ويتم صرفها في نهاية مدة الشهادة، وفي حالة عدم اختيار العائد التراكمي، واختيار شهادة لأجل 5 سنوات بعائد يصرف العائد سنويًا، فإن الفائدة ستكون 10.5%.

وهناك شهادة لأجل 4 سنوات بعائد تراكمي 48%، أو عائد يصرف سنويًا مقداره 10.375%.

ويصل العائد لأجل 3 سنوات إلى 11.5% ويصرف سنويًا، ويكون 11.375% ويصرف نصف سنويًا، و11.25% ويصرف ربع سنويًا، أو 11% ويصرف شهريًا.

ويوفر البنك الشهادة بآجال حتى 10 سنوات، حيث يصل سعر الفائدة التراكمي على هذا النوع من الشهادة إلى 190%.

ويوجد عدة مزاي لهذه الشهادات، وهي إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى أنه يمكنك الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاري، والشهادات متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّر.

ويسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.