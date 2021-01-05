أخبار الاقتصاد

احتياطي مصر من النقدي الأجنبي يرتفع مجددا مع بداية العام

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة
المصري.jpeg2
البنك المركزي المصري

يبدو أن التداعيات الاقتصادية الجيدة ستستمر مع مصر العام الجديد، حيث اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد.

وكشف البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي تخطى 40 مليار دولارًا، وذلك رغم ما فرضه فيروس كورونا من تداعيات سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم.

وكان الاحتياطي النقدي  قد ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 40.062 مليار دولارًا، مقابل 39.222 مليار دولارًا في نهاية نوفمبر بزيادة  وصلت إلى 840 مليون دولارًا.

وفي منتصف العام الماضي، هبط الاحتياطي النقدي إلى ما دون 37 مليار دولارًا بعد أن كان قد وصل إلى مستوى 45 مليار دولارًا كنتيجة مباشرة لتأثيرات أزمة كورونا ومافرضه من فرض إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس، لكن استطاع الاحتياطي النقدي أن يعود يسجل ارتفاعا في النصف الثاني من 2020 ليصل في نهايته إلى ما يزيد على 40 مليار دولارًا.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

منذ 11 ساعة
صورة سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

منذ 11 ساعة
صورة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في البنوك والسوق السوداء

منذ 11 ساعة
صورة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في مصر

منذ 11 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى