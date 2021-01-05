احتياطي مصر من النقدي الأجنبي يرتفع مجددا مع بداية العام

يبدو أن التداعيات الاقتصادية الجيدة ستستمر مع مصر العام الجديد، حيث اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد.

وكشف البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي تخطى 40 مليار دولارًا، وذلك رغم ما فرضه فيروس كورونا من تداعيات سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 40.062 مليار دولارًا، مقابل 39.222 مليار دولارًا في نهاية نوفمبر بزيادة وصلت إلى 840 مليون دولارًا.

وفي منتصف العام الماضي، هبط الاحتياطي النقدي إلى ما دون 37 مليار دولارًا بعد أن كان قد وصل إلى مستوى 45 مليار دولارًا كنتيجة مباشرة لتأثيرات أزمة كورونا ومافرضه من فرض إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس، لكن استطاع الاحتياطي النقدي أن يعود يسجل ارتفاعا في النصف الثاني من 2020 ليصل في نهايته إلى ما يزيد على 40 مليار دولارًا.