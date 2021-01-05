أخبار الاقتصاد

ماهي الأسباب الحقيقية للارتفاع الجنوني لعملة “بيتكوين” أمام الدولار

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة
عملة بيتكوين
عملة بيتكوين

ناقش برنامج “المانفيستو” المذاع على راديو (9090) الأسباب الحقيقية للصعود الجنوني لعملة بيتكوين الافتراضية أمام الدولار في الفترة الأخيرة.

وأرجع الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد زغلول، في مداخلة هاتفية بالبرنامج الذي يقدمه الاعلامي أحمد الطاهري، اليوم الثلاثاء، الارتفاع الكبير للبيتكوين، إلى أمرين هامين أولهما ما سببه انتشار فيروس كورونا في هز وتوتر وعدم ثبوت أحوال الأسواق العالمية واتجاه بعض المستثمرين لتخصيص جزء من محافظهم للاستثمار في العملات المُعمّاة وعلى رأسها البيتكوين.

وما تسبب في ارتفاع عملة البيتكوين أيضا هو ندرة العملة، حيث وصل التعدين منها في البداية إلى 21 مليون بيتكوين، والآن تم إصدار ما يزيد على 18 مليون بيتكوين، وهو ما أثر على حركة البيع، حيث أصبح تعدين العملة أكثر صعوبة، وتداولها بأسعار أعلى، مع وجود كثير من الطلب عليها.

وفي أمر لم يحدث من قبل، صعدت عملة بيتكوين في الأيام الأخيرة لتتجاوز 34 ألف دولار، كما توقع الخبير في الشأن الاقتصادي ارتفاعها خلال الفترة المقبلة لمستويات أعلى.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 5 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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