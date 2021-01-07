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الدولار يرتفع فوق أدنى مستوياته في قرابة 3 أعوام بعد سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 7 يناير، 2021
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صعد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، وارتفع فوق أدنى مستوياته في قرابة 3 أعوام.

وأشارت تقارير إلى حدوث ذلك بسبب فوز الديمقراطيين وسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما جعل الطريق ممهدا أمام تحفيز مالي أكبر موقع حدوثه في ظل عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبخلاف الدولار، فإن سوق العملات لم يتأثر كثيرا بمشاهد الفوضى في واشنطن، بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس الأمريكي أمس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 89.567 في التعاملات المبكرة في لندن، كما كان خلال الليل عند 89.206، وهو المستوى الذي لم يشهده منذ مارس 2018.

كما هبط مؤشر الدولار الأسترالي 0.3% إلى 77.792 سنت أمريكي، كما تراجع اليورو 0.2% إلى 1.23030 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.2349 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.

لكن بعد انخفاض بما يقرب من سبعة بالمئة في 2020 لمؤشر الدولار ونزول بما يصل إلى 0.9% في العام الجديد، قد يلتقط “الدولار” الأنفاس بفعل بعض الانحسار لتعاملات مكثفة.

وسجلت بتكوين ذروة جديدة عند 37 ألفا و800 دولار اليوم، لتعزز قفزة بأكثر من 800% منذ منتصف مارس. وبلغت في أحدث تعاملات 37 ألفا و332 دولارا.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 7 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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