أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 8 بنوك بعد خفض الفائدة

ترتب على قرار البنك الأهلي ومصر بتخفيض أسعار الفائدة على شهادتهما الثلاثية، تغيّر كبير في أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الفائدة الجديدة بالبنوك والتي شهدت تغييرات حتى تعاملات أمس على الشهادات في 8 بنوك كبرى.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

تتوافر الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابث لأجل 3 سنوات في البنك الأهلي، الذي قام مؤخرًا بخفض الفائدة على الشهادة إلى 11% بدلًا من 12% ويصرف العائد شهريًا، حيث ألغي العائد ربع السنوي، وتصدر الشهادة بفئات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة من بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة القمة ذات العائد الثابث لأجل 3 سنوات، وتم تخفيض العائد مؤخرا إلى 11% سنويًا بدلًا من 12% ويصرف العائد شهريًا، وتصدر الشهادة بفئات من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة إميرالد البنك العربي الافريقي

خفض البنك العربي الافريقي الدولي العائد السنوي على شهادته لأجل 3 سنوات إلى 11% في حالة الصرف سنويًا، وفي حال الصرف النصف السنوي يصل إلى 10.875%، بينما يصل إلى 10.75% في حال الصرف ربع السنويً، و10.5% للصرف شهريًا.

شهادة البنك التجاري الدولي الثلاثية

الفائدة في البنك التجاري الدولي 10.5% سنويًا في حالة الصرف شهريًا، و10.75% للصرف ربع سنويًا، أما العائد الشهري فقد حدده البنك بـ 9%، وإذا كان في نهاية المدة يكون العائد الفعلي سنويًا 10%.

شهادة رد الجميل من بنك ناصر

خفض بنك ناصر الاجتماعي شهادة “رد الجميل” لأجل 3 سنوات للعملاء من كبار السن إلى 12% سنوي بدلًا من 13% أو بعائد 11.25% يصرف شهريا.

ويشترط في الشهادة أن يكون سن المستفيد 60 سنه فأكثر، وقيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك ناصر

قرر بنك ناصر الاجتماعي خفض الفائدة على الشهادة لأجل 3 سنوات إلى 11.5% سنويا بدلًا من 12.75%، أو بعائد 11% يصرف شهريا بدلًا من 12% قبل ذلك.

شهادة بريمو ستار من بنك القاهرة

خفض بنك القاهرة الفائدة بمقدار 0.5% على شهادة الادخار “بريمو ستار” لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت،وتراجع العائد لدورية الصرف الشهري إلى 10.75% سنويًا بدلًا من 11.25% سنويا، ووصلت دورية صرف العائد نصف سنوي إلى 11.5% سنويا.

شهادة بنك المشرق الثلاثية

وخفض بنك المشرق الفائدة 1% على شهادته الثلاثية (لأجل 3 سنوات)، وطبقًا لقراره فقد تراجعت الفائدة إلى 11% بدلًا من 12% قبل ذلك ويصرف العائد شهريًا.

الشهادة الماسية من المصرف المتحد

وخفض المصرف المتحد الفائدة على الشهادة الماسية لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابث إلى 11% سنويا بدلا من 11.5% لدورية الصرف الشهري، وإذا كانت سنوية ستصل إلى 11.25% بدلا من 11.75% سنويا لدورية صرف ربع سنوي.