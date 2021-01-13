تعرف على مدى تأثير قرار المركزي الجديد على أموالك بالبنوك

أصدر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة طارق عامر، تعليمات لرؤساء كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية، بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام المالي أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

ووفقا لبيان صادر عن محافظ البنك المركزي، فإن تلك المطالبات صدرت لمجابهة كافة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، كما أن ذلك الإجراء يعد تحصينا وآلية استباقية جديدة للحفاظ على المركز المالي للبنوك خشية التعرض لأي هزة مفاجئة بسبب تداعيات كوفيد 19″ وتأثيره على الأسواق الناشئة والكبرى، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

كما تعني تعليمات البنك المركزي الجديدة بموجب بيان البنك، الاحتفاظ باحتياطي مجنب من ربح البنك من أجل التصدي لأي حدث طارئ بما يواكب عمليات الهيكلة على مستوى الجهاز المصرفي.

وتفسر الأعراف المصرفية ما فرضه البنك المركزي بانه بذلك يتدخل بصورة عاجلة من أجل التأكيد على ضمانة البنوك لودائع العملاء بالجهاز المصرفي باعتبارها جزءًا من الأمانة المودعة بفترة زمنية محددة وغير محددة يتم أداؤها وقت استحقاقها.

وجاءت تلك التعليمات وفق لما قاله البنك المركزي في ضوء تفشي وباء كورونا على الصعيدين الدولي والمحلي ولعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الأيام القادمة.

ودائما ما يقوم البنك المركزي بالدور المنوط به للحفاظ علي سلامة النظام المصرفي والنقدي لأي أحداث طارئة في مختلف الاحداث والطوارئ