أخبار الاقتصاد

تقرير عالمي.. الدولار بـ 7.5 جنيه مصري

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 يناير، 2021
دقيقة واحدة
الجنيه
الدولار - الجنيه

كشفت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تفاصيل جميع العملات المقومة بأقل من قيمتها في العالم لشهر يناير 2021.

وطبقا لأحدث تقرير للمجلة والذي تم التصنيف فيه بناء على مؤشر “بيج ماك”، فإن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته أمام الدولار بنسبة 52%، مؤكدة أن القيمة الضمنية للدولار لا تستحق سوى 7.5 جنيهًا، وليس مايصل إليه من سعر صرف فعلي وهو 15.64 جنيهًا.

وتم إطلاق مؤشر بيج ماك من قبل “الإيكونوميست” في عام 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها الحقيقية أو فوقها، وهل تسير في مسارها الصحيح أم لا.

ويعتمد مؤشر بيج ماك على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرجر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار.

واعتبرت المجلة أن الليرة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 68.7%، وبعدها الروبل الروسي في المرتبة الثانية و الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 68%.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 يناير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة سعر اليورو اليوم الجمعة 15 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الجمعة 15 يناير 2021 بالبنوك والسوق السوداء

منذ ساعتين
صورة أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2021 في مصر

أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2021 في مصر

منذ ساعتين
صورة أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 يناير 2021: أسعار بورصة الدواجن في مصر

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 يناير 2021: أسعار بورصة الدواجن في مصر

منذ ساعتين
صورة طرح وعاء استثماري للأفراد والمؤسسات بعائد يومي أعلى من الودائع البنكية

طرح وعاء استثماري للأفراد والمؤسسات بعائد يومي أعلى من الودائع البنكية

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى