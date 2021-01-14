تقرير عالمي.. الدولار بـ 7.5 جنيه مصري

كشفت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تفاصيل جميع العملات المقومة بأقل من قيمتها في العالم لشهر يناير 2021.

وطبقا لأحدث تقرير للمجلة والذي تم التصنيف فيه بناء على مؤشر “بيج ماك”، فإن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته أمام الدولار بنسبة 52%، مؤكدة أن القيمة الضمنية للدولار لا تستحق سوى 7.5 جنيهًا، وليس مايصل إليه من سعر صرف فعلي وهو 15.64 جنيهًا.

وتم إطلاق مؤشر بيج ماك من قبل “الإيكونوميست” في عام 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها الحقيقية أو فوقها، وهل تسير في مسارها الصحيح أم لا.

ويعتمد مؤشر بيج ماك على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرجر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار.

واعتبرت المجلة أن الليرة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 68.7%، وبعدها الروبل الروسي في المرتبة الثانية و الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 68%.