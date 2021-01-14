طرح وعاء استثماري للأفراد والمؤسسات بعائد يومي أعلى من الودائع البنكية

طرحت شركة “إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، بدءا من الأحد الماضي، صندوق استثمار نقدي، للأفراد والشركات، والذي يعد أداة استثمار وإدخار هامة.

وكان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قد أعلنت في وقت سابق، أن الصندوق يطرح تحت اسم “سيولة” وهو صندوق بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه.

أهم النقاط للتعريف بالصندوق الجديد وكيفية الاستثمار به:

تم فتح باب الاكتتاب للأفراد والمؤسسات ابتداءً من الأحد الماضي على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

يمكن الاكتتاب في الصندوق من خلال التواصل مع شركتي “عربية أون لاين” و”مباشر”.

يحقق صندوق الاستثمار النقدي عائد يومي تراكمي، وقد أشارت الشركات التي تم اسناد الاكتتاب لها والمذكورة أعلاه إلى أن عائده سيكون أعلى من الودائع البنكية.

يحافظ الصندوق على درجة سيولة عالية من شأنها أن تتيح للمستثمرين الشراء والاسترداد اليومي.

يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية بالإضافة إلى صكوك التمويل وشهادات الادخار .

ومن أجل الشمول المالي وإتاحته لجميع طوائف المجتمع، يسعى صندوق “إن آي كابيتال” النقدي لتقديم وإتاحة أدوات استثمارية جديدة.

يتاح تلقي الاكتتاب في الصندوق الجديد إلكترونيًّا.

يذكر أن شركة “إن أى كابيتال” تأسست منذ 6 أعوام، كشركة خدمات مالية مستقلة، تحت إدارة أشخاص يمتلكون فكر وخبرة بالقطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتقدم شركة “إن أي كابيتال”مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، كما تقدم الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.