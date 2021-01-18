الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر مع ترقّب الأسواق لسياسات جو بايدن

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، وصولا إلى ذروة 4 أسابيع وسط حالة عزوف عن المخاطرة في أسواق العملات دفعت بالدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى النزول.

وصعد سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر وسجل في أحدث المعاملات 90.94 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 21 ديسمبر 2020.

واقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر بعد غد الأربعاء، في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة اليوم ظلت العملات الرئيسية ضمن نطاقاتها وسط متابعة دقيقة لموقف الإدارة الجديدة حيال سعر الدولار.

وفي حين ظل الرئيس ترامب ينتقد قوة الدولار علنا لسنوات، يتوقع أن تعلن جانيت يلين، التي اختارها جو بايدن لتولي وزارة الخزانة، أن بلادها لا تسعى إلى إضعاف الدولار، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأدت خطة جو بايدن لتقديم حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع سعر الدولار بعد تراجعه أواخر 2020.

وتراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلا 1.2066 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية، ليسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في أسبوع، في حين سجل النيوزيلندي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.