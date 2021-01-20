زيادة جديدة علي كل أنواع السجائر بداية من شهر يوليو المقبل

بداية من شهر يوليو المقبل، ستبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحصيل 100 قرش على كل أنواع السجائر التي تباع في السوق المحلي، سواء من الأصناف المحلية أو الأجنبية.

تفاصيل الزيادة علي أسعار السجائر

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، على استقطاع الهيئة 75 قرشا عن كل علبة سجائر يتم بيعها، وتزداد كل ثلاث سنوات بنحو 25 قرشا، حتى وصل جملة ما تأخذه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في العام المالي الجديد 2021-2022، إلى 100 قرش عن كل علبة سجائر مباعة.

وتأخذ الهيئة نحو 10% من سعر كل مبيعات التبغ ومشتقاته، بخلاف السجائر، كما تزيد هذه النسبة كل 3 سنوات حسبما حددت اللائحة التنفيذية للقانون، بنحو 25 قرشا، حتى وصل مجمل الزيادة 1.5 جنيه مع حلول يوليو عام 2027.

ودائما ما يسعى قانون التأمين الصحي الشامل، وضع مصادر محددة ومتعددة تساعده على تمويل خزينة الهيئة حتى تستطيع القدرة على الإنفاق على الخدما الطبية والرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، وتمنح الحماية الصحية لكل المواطنين، علاوة على تحملها اشتراكات غير القادرين على دفع الاشتراكات السنوية.

يذكر أن حصيلة الدولة من الضرائب زادت خلال الخمس أعوام الماضية، خاصة على التبغ والسجائر والدخان بنسبة تقترب من الـ100 في المئة، حيث سجلت حصيلة تلك الضرائب في عام 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه، وارتفعت إلى 15 مليار جنيه في العام التالي لتسجل 50 مليار جنيه في العام المالي 2017- 2018، بينما سجلت في عام 2018- 2019 56 مليار جنيه، ثم زادت الحصيلة في العام التالي لتسجل 65 مليار جنيه في العام المالي الماضي 22019-2020.