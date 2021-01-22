بشرى سارة للموظفين.. معاش إضافي إلى جانب الأساسي

ضم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، «معاش إضافي» للموظفين إلى جانب الأساسي، حال تجاوز اشتراكه التأميني قيمة 8100 جنيه شهريا، وذلك مع مراعاة زيادته السنوية بنسبة 15%، كنوع من الامتيازات الجديدة التي منحها قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد لأصحاب المعاشات من أجل تحسين حياتهم المعاشية.

وأتاح قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد للموظف الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يدفع اشتراكا إضافيا للحصول علي معاش آخر، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك المحدد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شروط المعاش الإضافي

الاشتراك التأميني هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه الموظف طبقا لمشروع الائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويضم الأجر الوظيفي، والأساسي، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات ” بدل الانتقال، السفر، حضور الجلسات”.

وحددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، والحد الأقصى 84000 سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا)، على أن تتم زيادة هذين الحدين بواقع 15% في أول يناير لمدة 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020، ثم يتم ربط زيادة الحدين بنسبة التضخم، ما يعني أنّ الحد الأدنى للاشتراك التأميني خلال 2021 سيكون 1200 جنيه، والحد الأقصى سيكون 8100.

وينص قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أن «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش المستحق ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش».

والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت عام 2019، كتابا دوريا بشأن الإجراءات الخاصة بتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإدري للدولة والقطاع الخاص، والحد الأدني للاشتراك التأميني هو 12 ألف جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، فيما يبلغ الحد الأقصى 84 ألف جنيه سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا).