تقرير روسي يحذر من الاستثمار في الدولار خلال 2021

نشرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، تقريراً لمجموعة من الخبراء، يحذرون فيه من الاستثمار في عدد من العملات وعلى رأسها الدولار الأمريكي والليرة التركية وذلك خلال العام الجاري 2021، كما أوضح الخبراء أن العملات التي يمكن جنى الأموال من خلال الاستثمار فيها خلال العام الجاري.

وأوصي تقرير الخبراء الذي قامت بإعداده “وكالة نوفوستي”، على أنه يجب على الروس الانتباه إلى اليورو واليوان الصيني من أجل تحقيق استثمارات مربحة، مشيرة إلي أن الدولار والجنيه الإسترليني لن يحققا دخلا كبيرا.

وذكر العضو المنتدب في وكالة التصنيف NRA “سيرغي غريشونين”،: “نتوقع أن يتبع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياسة الدولار الضعيف، ونفترض أن الاستثمار باليورو قد يجلب دخلا أكبر من الدولار.

وأضاف الخبراء إلى أن اليوان الصيني من المتوقع أن يستمر في ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف الخبراء أنه ينبغي على المستثمرين في عام 2021 تجنب العملات الضعيفة للدول النامية، مثل الليرة التركية، كذلك يجب الانتباه إلى أن الفرنك السويسري من المتوقع أن يكون مستقرا في 2021، أي من غير المرجح أن يحقق ربحا عند الاستثمار فيه.