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البنك الأهلي يخفض الفائدة على القروض الشخصية والسيارات

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 25 يناير، 2021
دقيقة واحدة
البنك الأهلي المصري - حاسبة القروض البنك الاهلي
البنك الأهلي المصري - حاسبة القروض البنك الاهلي

اتخذ البنك الأهلي المصري  قرارا بخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات وذلك اعتبارًا من منتصف يناير الجاري.

وجاء ذلك القرار أيضا بعد قرار خفض الفائدة على شهادة الادخار البلاتينية رغم قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة.

ووجه البنك الأهلي، وفق موظف بخدمة العملاء في البنك، تعليمات إلى جميع فروعه بخفض الفائدة على قروض التجزئة المصرفية بما يحفز على زيادة معدلات الإقتراض، وأمر ايضا بتقليل تكلفة عبء الفائدة على العملاء، وتماشيا مع توجهات السياسة النقدية.

وهذا القرار بالخفض سيسفيد منه العملاء الجدد الذين سيحصلون على قروض بعد الخفض، ولكن العملاء الحاليين فنسبة الفائدة على قروضهم ستظل كما هي.

ويقدم البنك الأهلي المصري في إطار التيسير على عملائه وراحتهم، الكثير من قروض التجزئة الشخصية كالقروض الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري ولكافة عملاء البنك من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، أو أصحاب المهن الحرة.

وبلغ سعر الفائدة الذي يقدمه البنك على قروض السيارات بعد الخفض من 17% إلى 18% متناقصة بدلا من 18% إلى 19%.

وبعد قرار التخفيض يصل سعر الفائدة على القروض الشخصية  من 13.75% إلى 17.5% متناقصة بدلًا من 14.75% إلى 16.5%.

وتقدم هذه القروض بضمان الراتب سواء لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 25 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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