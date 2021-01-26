أرخص أسعار السيارات في ٢٠٢١

وقعت العديد من التغييرات في الأسعار بسوق السيارات وذلك بداية من العام الجاري 2021، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار العديد من الطرازات بالسوق المصري، حيث شهد قطاع السيارات المصري منذ بداية العام ارتفاعات متتالية لما يقرب من 27 طرازًا، وذلك تاثرا بما احدثه فيروس كورونا المستجد من سلبيات.

وسجلت العديد من السيارات انخفاضا في الاسعار كما تمكنت بروتون “ساجا” موديل 2021 من دخول قائمة المنافسة مع السيارات الأرخص سعرًا بمصر، فضلًا عن وجودها بجانب علامات تجارية صينية و يابانية وروسية.

وفي السطور التالية نعرض أسعار و مواصفات السيارات الـ5 الأرخص في مصر، والتي تبدأ من سعر 118.000 جنيه وحتى 166.900 جنيه.

سيارة زوتي Z100

مازالت سيارة زوتي Z100 الصينية ضمن أرخص سيارة جديدة في السوق المصري وظلت في المركز الأول ضمن القائمة.

وتنتمي سيارة Z100 إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتصل سعة المحرك الرباعي الاسطوانات إلى 1100 سي سي بقوة 75 حصان، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة في الأسواق 118.000 جنيه.

سوزوكي ألتو

تنتمي سوزوكي ألتو إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة رباعية الأبواب خماسية المقاعد، كما تحتل المركز الثاني بين السيارات الأرخص سعرًا في مصر في عام 2020.

تستمد السيارة طاقتها من محرك صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 800 سي سي وينتج قوة 47 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل يدوي من 5 سرعات.

ومنذ بداية العام الجاري بلغ السعر الرسمي للسيارة 125,000 جنيه، وذلك حسبم أعلنت شركة “مودرن موتورز” للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، عن أسعار أحدث سيارات سوزوكي في السوق المحلي وهي S.Presso “إسبريسو” الـSUV الرياضية.

تعتمد سوزوكي إسبريسو على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 27 لترًا.

السيارة الجديدة مزودة بناقل حركة من 5 سرعات، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كم في 14.3 ثانية، فيم تبلغ سرعتها القصوى 150 كم/س.

وقال الوكيل المحلي إن السيارة الجديدة متاحة حاليًا لعملاء السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 146,000 جنيه.

لادا جرانتا

تحتل لادا جرانتا الجديدة المركز الرابع بين السيارات الأرخص سعرًا، كما تاتي في المركز الأول بين السيارات السيدان العائلية الصغيرة المزودة بناقل حركة يدوي.

وكشفت مجموعة الأمل للسيارات في نوفمبر الماضي عن جرانتا 2020 و تقدم السيارة ببعض التعديلات على مستوى الهيكل الخارجي، بالإضافة إلى عدد من التجهيزات بالمقصورة الداخلية.

تعتمد لادا جرانتا الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 85 حصان كما ان بها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يبلغ السعر الرسمي للسيارة 153,000 جنيه.

بروتون ساجا

سيارة بروتون ساجا 2021 لها عدة مميزات فبها محرك صغير يصل سعته إلى ١٣٠٠ سي سي بقوة ٨٩ حصان، عزم أقصى ١٢٠ نيوتن. متر، كما أنه متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات، ويمكنها التسارع من الثبات لـ١٠٠ كم/س خلال ١٤.٥ ثانية، وسرعتها القصوى ١٥٥ كم/س.

وتتوفر “ساجا” 2021 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، تنافس الفئة الأولى منها بين السيارات الأرخص سعرًا بالسوق المحلي.

يصل سعر سيارة ساجا إلى 166,900 جنيه.