بعد خفض الفائدة.. شروط وإجراءات الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي

شروط وإجراءات الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي، حيث اتخذ البنك الأهلي المصري قرارا بخفض الفائدة 1% على القرض الشخصي، بما يتماشى مع سياسة البنك لزيادة وتيرة مبيعات القروض، ومن أجل زيادة معدلات الشراء والاستهلاك أيضا وذلك بعد تراجع معدلات التضخم وتحسن معدلات الإنتاج.

وأتي قرار البنك بخفض الفائدة على قروض التجزئة للأفراد بداية من الشهر الجاري، بعد خفض الفائدة في ديسمبر الماضي 1% على شهادات الادخار البلاتينية ذات آجال 3 سنوات عند 11% سنويا، وهو ما يعكس اهتمام البنك وعمله على تحفيز العملاء على زيادة الاقتراض والاستثمار في مشروعات إنتاجية عن الادخار في البنوك.

ووجه البنك الأهلي بعض التعليمات لكافة فروعه بخفض الفائدة على قروض التجزئة، بالإضافة إلى زيادة معدلات مبيعات القروض المستهدفة خلال العام الجاري بنسبة تفوق 90% عن العام المنصرم.

وأعاد البنك الأهلي – بالتوازي مع خفض الفائدة – المصاريف الإدارية مجددا على القروض الشخصية بعد إيقافها على مدار 5 شهور ماضية لتحفيز الإقراض.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار البنك الاهلي بخفض الفائدة على اتجاهات باقي البنوك في اتباع نفس الأسلوب بشأن القروض وذلك لأنه أكبر البنوك في السوق المصرية في حجم الأصول على مستوى الجهاز المصرفي.

وأشار يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في تصريحات سابقة، إلى أن القروض الشخصية تأتي في مقدمة المنتجات الأكثر استحواذا على محفظة منتجات التجزئة المصرفية، حيث بلغ حجمها في نهاية الشهر الماضي 95.3 مليار جنيه، والتي تمثل حوالي 77.5% من إجمالي محفظة التجزئة المصرفية ببرامج تلائم احتياجات كافة شرائح العملاء.

وفي السطور التالية نعرض أبرز تفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي بعض خفضها 1% لزيادة تنشيط مبيعات القروض خلال 2021:

تفاصيل قرض السيارة

نسبة الفائدة:

تراجعت نسبة الفائدة التي خصصها البنك من 14.75% إلى 17.5% إلى 13.75 إلى 16.5% متناقصة سنويا وتتباين الفائدة بناء على عدة عوامل وعلى حسب نوع وظيفة العميل وإمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض علي البنك.

قيمة القرض:

من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويصل إلى 2 مليون جنيه لبعض العملاء في حالة سماح القسط الشهري

فترة السداد:

يمكن سداد القرض من عام إلى 10 سنوات.

السن:

يبدأ أحقية سن الحصول على القرض من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

الدخل الشهري:

يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه.

المصاريف الإدارية:

تتراوح قيمة المصاريف الإدارية عند الحصول على القرض بين 2% من إجمالي قيمة القرض على مدة سداد القرض أقل من 7 سنوات، و3% فوق 7 سنوات.

الأوراق المطلوبة:

صورة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) بشرط أن تكون سارية عند التقديم للحصول على القرض.

إيصال خدمات حديث سواء مياه أو غاز أو كهرباء” بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من 3 شهور.

شهادة معتمدة من جهة العمل بإجمالي الدخل الشهري والتعهد بتحويل الراتب أو قسط القرض حتى سداده.

وبالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة يتم تقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للبنك وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.