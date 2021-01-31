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خفض الفائدة على شهادات الاستثمار (ب) لدى البنك الأهلي

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 31 يناير، 2021
دقيقة واحدة
شهادة الاستثمار في البنك الأهلي
شهادة الاستثمار في البنك الأهلي

اتخذ بنك الاستثمار القومي قرارا جديدا بتخفيض شهادات الاستثمار التي يطرحها من خلال فروع البنك الأهلي المختلفة.

ووصل الخفض على شهادات الاستثمار إلى 3.75% دفعة واحدة على الشهادة (ب) لأجل عام، وتم تخفيض الفائدة بنسبة 3% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عامين إلى 6.5% سنويا بعد أن كانت 9.5% يصرف العائد كل ثلاثة شهور.

كما اتخذ البنك قرار بتخفيض أسعار الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار ب ذات أجال 3 سنوات، إلى 9% سنويا بدلا من 9.25%.

وتم تخفيض الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم لتنخفض إلى 9.5% بدلا من 9.75% سنويا ويتم صرف العائد في نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات.

ومن المقرر أن ينظر البنك المركزي تعديل أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 4 فبراير، وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يتم خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 31 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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