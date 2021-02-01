منها بجوائز 150 ألف جنيه.. أسعار الفائدة الجديدة علي شهادات استثمار البنك الأهلي المصري

يرصد موقع «مصر 365» أسعار الفائدة الجديدة علي شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، والتي تضم مجموعة من شهادات الاستثمار، ومنها شهادة المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي، وشهادة المجموعة “ب” لمدة سنة، وشهادة المجموعة “ب” ذات العائد الربع سنوي، وشهادة استثمار المجموعة “ب” لمدة 3 سنوات، وشهادة الاستثمار المجموعة “ج” والتي تتيح للعميل الدخول في السحب على الجوائز، واليكم التفاصيل كامله:

1- شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي

فئات الشهاد ة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

ة: 500 جنيه ومضاعفاتها. المدة : 10 سنوات.

: 10 سنوات. دورية صرف العائد : فوائد تراكمية.

: فوائد تراكمية. سعر العائد : 9.50%.

: 9.50%. العائد مجمعا يُمنح في نهاية مدة الشهادة.

من يحق لهم شراء شهادة استثمار البنك الأهلي “أ”: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

“أ”: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر. تدرّ الشهادات عائدا تراكميا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

الاقتراض : يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً للتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً للتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض. الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية, و يمكن أستردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

2- شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “ب” ذات العائد الشهري

فئات الشهادة : 1000 جنيه ومضاعفاتها.

: 1000 جنيه ومضاعفاتها. المدة : سنة.

: سنة. دورية صرف العائد : شهري.

: شهري. سعر العائد : 6%.

: 6%. نوع الفائدة : ثابتة.

: ثابتة. مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وتُجدد تلقائيًا في تاريخ أستحقاقها ما لم يتم استردادها، أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

تُدر الشهادات عائدا دوريا شهريا بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه، وفي حالة تصادف يوم صرف العوائد إجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تال لتلك الأجازة أو العطلة.

يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

3- شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “ب” ذات العائد الربع سنوي

فئات الشهادة : 500 جنيه ومضاعفاتها.

: 500 جنيه ومضاعفاتها. المدة : سنتان.

: سنتان. دورية صرف العائد : ربع سنوي.

: ربع سنوي. سعر العائد : 6.50%.

: 6.50%. نوع الفائدة : ثابتة.

: ثابتة. من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر. يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية ( للأفراد الطبيعيين فقط ) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

تدرّ الشهادات عائداً دوريا ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه، وفي حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تالٍ لتلك الإجازة أو العطلة.

الاقتراض : يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض. الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، و يمكن أستردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

4- شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “ب” لمدة 3 سنوات

فئات الشهادة : 500 جنيه ومضاعفاتها.

: 500 جنيه ومضاعفاتها. المدة : 3 سنوات.

: 3 سنوات. دورية صرف العائد : ربع سنوي.

: ربع سنوي. سعر العائد : 9%.

: 9%. نوع الفائدة : ثابتة.

: ثابتة. من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر.

: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر. يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

تدرّ الشهادات عائدا دوريا ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه، وفي حالة تصادف يوم صرف العوائد إجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تالٍ لتلك الإجازة أو العطلة.

الاقتراض : يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض. الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، و يمكن أستردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

5- شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “ج” ذات الجوائز

فئات الشهادة : 500 جنيه مصري.

: 500 جنيه مصري. مدة الشهادة : 20 سنة.

: 20 سنة. تحمل كل شهادة أرقاما بعدد ما تحتويه من جنيهات، ولكل رقم منها حق الدخول في السحب على الجوائز.

سحب دوري 6 مرات شهرياً تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضي شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرين عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك.

سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا ) تتمتع به الشهـادات التـي مضَى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر.

(6 مرات سنويا ) تتمتع به الشهـادات التـي مضَى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر. سحب 15 مارس و15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التي مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر.

(مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التي مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر. الاقتراض :يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة ‘ج’ من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

:يتم الاقتراض بضمان شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة ‘ج’ من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض. الاسترداد: يمكن الاسترداد بعد دخولها أول سحب.

جوائز شهادة استثمار البنك الأهلي المجموعة “ج” كالأتي:

سحب دوري ست مرات شهريا تتمتع به جميع الشهادات المباعـة بعـد مضي شهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرين عاما طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالي:

جائزة 30000 جنيه مصري. جائزة 15000 جنيه مصري. جائزة 10000 جنيه مصري، بالإضافة إلـى جوائز مالية أخرى.

سحب مميز كل شهرين (6 مرات سنويا) تتمتع به شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة “ج” التـى مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

جائزة 40000 جنيه. جائزة 15000 جنيه، بالإضافـة إلى جوائز مالية أخرى.

سحب 15 مارس و15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

جائزة 100 ألف جنيه. جائزة 50 ألف جنيه، بالإضافـة إلـى جوائز أخرى.

يخطر البنك الأهلي الفائزين بالجوائز بخطابات مسجلة على عناوينهم الموجودة لدي البنك مهما كانت قيمة الجائزة، بالإضافة إلى الاستفسار التليفونى لمعرفة الشهادات الفائزة على خدمة الأهلي فون 19623 محليا أو 19623-00202 دوليا.

الخصائص المشتركة لشهادات استثمار البنك الأهلي :