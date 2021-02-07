تعرف علي جوائز شهادات استثمار البنك الأهلي.. فرص جوائز 150 ألف جنيه

هناك العديد من المزايا التي يوفرها البنك الأهلي المصري بشهادة الاستثمار المجموعة “ج” التي تمنح جوائز، نعرض أبرزها في السطور التالية.

تتوافر الشهادة بأسعار مختلفة وعدة فئات: 5، 10، 50، 100، 500، 1000 جنيه مصري .

ويحق الشراء لكافة الأفراد الطبيعيين المصريين فقط.

يمكن الاقتراض بضمان شهادات استثمار المجموعة “ج”، ويمكن الاسترداد بعد دخولها أول سحب.

وتبلغ مدة الشهادة 10 سنوات وتجدد تلقائيًا لمدة عشر سنوات من تاريخ إستحقاقها.

وتحمل كل شهادة أرقامًا بعدد ما تحتويه من جنيهات، ويحق لكل رقم الدخول في السحب على الجوائز.

ويجرى سحب دورى ست مرات شهريًا بعـد مضي شهر على شهر الشراء، ولمـدة عشرين عامًا طالما لـم تسترد قيمتها من البنك.

وهناك سحب مميز كل شهرين تتمتع به الشهـادات التـى مضَى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر.

ويكون السحب 15 مارس و15 سبتمبر “مرتين سنويًا” من كل عام بالنسبة للشهادات التي مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر.

وتتمتع الشهادات بفرص دخول السحوبات طالما مضى على الشهادات المباعـة بشهر على شهـر الشراء ولمـدة عشرين عامًا طالما لـم تستـرد قيمتها من البنك، وجوائزه كالتالى:

-جائزة أولى خمسون ألف جنيه.

جائزة ثانية خمسة وعشرون ألف جنيه.

-جائزة ثالثة عـشرة آلاف جنيه.

-جائزة رابعة خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلـى جوائز أخرى عديدة.

وبالنسبة للشهـادات التـي مضى على شرائها ثلاث سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

-جائزة أولـى ستون ألف جنيه.

-جائزة ثانيــة خمسة وعـشرون ألف جنيـه بالإضافـة إلى جوائز أخرى عديدة.

سحب 15 مارس و15 سبتمبر (مرتين سنويا) من كل عام يقتصر الدخول فيه على الشهادات التى مضى علـى شرائها خمـس سنوات فأكثر، وجوائزه كالتالي:

-جائزة أولى مائة وخمسون ألف جنيـه.

-جائزة ثانية خمسون ألف جنيـه بالإضافـة إلـى جوائز أخرى عديدة.

ويخطر البنك الفائزين بالجوائز بخطابات مسجلة على عناوينهم الموجـودة لديه مهما كانت قيمة الجائزة.

ويمكن الاستفسار التليفونى لمعرفـة الشهادات الفائزة على خدمة الأهلي فون 19623 محليًا، أو 19623-00202 دوليًا.