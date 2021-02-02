الدولار يرتفع إلي أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات، مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.43% وصولا إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي.

وانخفض سعر الين الياباني ليحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وتراجع سعر اليورو 0.6% وصولا إلى 1.2060 دولار، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68% إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

وجاءت تحركات الدولار بدعم من أدلة تشير إلى أن تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا أفضل من دول أخرى.

وضعف اليورو بعد أن قالت ألمانيا إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 9.6% خلال ديسمبر الماضي بعد تشديد الإغلاقات العام الماضي للسيطرة على وباء كورونا وهو ما كبح إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

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