أعلي شهادات الإدخار عائداً في البنوك بعد خفض الفائدة

أعلي شهادات الإدخار عائداً في البنوك بعد خفض الفائدة، حيث تسببت إجراءات خفض الفائدة على هذه الشهادات خلال الأيام الماضية، في تغيير خريطة شهادات الادخار الأعلى عائدًا في السوق المصرفي المصري.

وخفض البنك الأهلي المصري الفائدة على شهادات بنك الاستثمار بأنواعها المختلفة بنسبة تراوحت بين 0.25% إلى 3.75% على الشهادة ذات أجل عام الأحد الماضي.

وبعد ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك الأهلي أعلن أنه استحوذ على شهادات بنك الاستثمار لتكون ضمن أوعيته الادخارية بعدما كان يبيعها لصالح بنك الاستثمار القومي.

وفي السطور التالية نقدم البنوك التي تقدم أعلى فائدة مقدمة على شهادات الاستثمار بعد انخفاض أسعر الفائدة

1- البنك الأهلي:

شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات، تكون نسبة الفائدة 11% ويصرف العائد شهريًا.

تصل نسبة الفائدة على شهادة الادخار البلاتينية 5 سنوات، إلى 10.25% سنويًا ويصرف العائد شهريًا.

كما تكون نسبة الفائدة على شهادة استثمار (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات، 9.5% سنويًا ويصرف مع نهاية آجال الشهادة.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنة، نسبة الفائدة 6% سنويا، ويصرف العائد شهريًا.

وتمنح شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال سنتين، عائدًا سنويًا بنسبة 6.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال ثلاث سنوات: تكون بعائد سنوي 9% ويصرف كل 3 شهور.

2- بنك مصر:

بقدم بنك مصر شهادة القمة الثلاثية: بعائد سنوي 11% يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

3- بنك التعمير والإسكان:

تتراوح الفائدة بالنسبة لشهادة التعمير الثلاثية وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% سنويا للعائد الربع سنوي، بينكا يكون العائد نصف سنوي بنسبة 11.5%، و12% سنويا للعائد السنوي.

4- بنك القاهرة:

تتراوح الفائدة على شهادة بريمو ستار 3 سنوات بين 10.75% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع السنوي، و11.5% للعائد نصف السنوي.

5- البنك العربي الأفريقي الدولي:

يقدم البنك العربي الأفريقي شهادة أميرالد 3 سنوات والتي يتراوح العائد السنوي منها بين 10.5% لدورية العائد الشهري، و10.75% على دورية العائد ربع السنوي، ويكون دورية العائد نصف السنوي 10.8750%، بينما يكون 11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

6- بنك ناصر الاجتماعي:

تتراوح الفائدة على شهادة ال3 سنوات في بنك ناصر بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11% يصرف العائد شهريًا.

7- المصرف المتحد:

يبيع المصرف المتحد شهادة بآجال 3 سنوات بسعر فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي.

8- البنك العقاري:

يطرح البنك العقاري شهادة بآجال 3 سنوات وبنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، ويصل إلى 11.25% سنويًا بالنسة للعائد ربع سنوي.

9- البنك المصري لتنمية الصادرات:

يبيع البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة بآجال 3 سنوات ونسبة فائدة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع سنوي.