بنك مصر يوضح حقيقة إلغاء شهادة الادخار بفائدة 11%

علق عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، على ما تردد حول إلغاء شهادة الادخار التي تصل فائدتها إلى 11% سنويا، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له.

وقال نائب رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمدموسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: إن البنوك الوطنية تضع على عاتقها محاولة رفع الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن فائدة الشهادة انخفضت من 13% إلى 11% خلال ديسمبر 2020.

وأشار المغربي، إلى أن عملاء البنك يمكنهم شراء شهادة الـ11% عبر التطبيق الإلكتروني لبنك مصر على الهاتف المحمول، مناشدًا المواطنين في ظل انشار فيروس كورونا بتنفيذ معاملاتهم “أون لاين” أو عبر ماكينات الصرف الآلي بقدر الإمكان؛ تجنبا للزحام.