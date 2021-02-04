شهادة أمان المصريين.. خصائصها وشروطها وكيف تستفاد من التعويضات

“شهادة أمان المصريين” هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لمدتين فقط يقوم بإصدارها بنك مصر مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري وأيضا تشمل وثيقة تأمين على الحياة بالإضافة إلى سحب على جوائز قيمة.

خصائص الشهادة وشروطها:

الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك المصدر.

متاحة للمصريين الأفراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

تبدأ هذه الشهادة من فئة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم.

يصرف عائد يصل إلى 16% في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات بعد خصم قيمة أقساط التامين من العائد.

يتم صرف العائد من خلال بطاقة الدفع مقدماً أو المحفظة الإلكترونية أو حساب العميل الحالي.

يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

قد تكون سعيد الحظ وتربح جائزة تصل الى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى)

يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ واحد في حالة الوفاة (لا قدر الله) سواء الوفاة طبيعية او الوفاة عن طريق حادث وتتم التغطية التأمينية على النحو التالي:

فئة الشهادة 500 جنيه 1,000جنيه 1,500 جنيه 2,000 جنيه 2,500 جنيه

قسط التأمين الشهري 4 جنيه 8 جنيه 12 جنيه 16 جنيه 20 جنيه

مبلغ التأمين (وفاة طبيعية) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 مبلغ التأمين (وفاة بحادث) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

أو يمكنك اختيار سداد مبلغ التأمين في حالة الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة طبقاً لما هو وارد بالجدول أدناه:

مبلغ تأمين الوفاة الطبيعية المعاش الشهري المضمون لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات 10,000 جنيه 200 جنيه 120 جنيه 20,000 جنيه 400 جنيه 240 جنيه 30,000 جنيه 600 جنيه 360 جنيه 40,000 جنيه 800 جنيه 480 جنيه 50,000 جنيه 1000 جنيه 600 جنيه

مبلغ تأمين الوفاة بحادث المعاش الشهري المضمون لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات 50000 جنيه 1000 جنيه 600 جنيه 100000 جنيه 2000 جنيه 1200 جنيه 150000 جنيه 3000 جنيه 1800 جنيه 200000 جنيه 4000 جنيه 2400 جنيه 250000 جنيه 5000 جنيه 3000 جنيه

يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.