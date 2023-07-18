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سعر جنيه مصري بالدولار يحدث ضجة كبيرة في مصر

أماني محمدنشر في: 18 يوليو 2023 - 12:59م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 12:59م
دقيقة واحدة
سعر جنيه مصري بالدولار
سعر جنيه مصري بالدولار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لعملة الجنيه الورقي المصرية، والتي أثير حولها جدلًا كبيرًا بعدما تم عرضها للبيع في أحد المزادات على شبكة الإنترنت وتم بيع هذه العملة الورقية بسعر خرافي في مزاد أون لاين لأحد المهتمين بالعملات القديمة والنادرة.

300 ألف دولار هو سعر جنيه مصري بالدولار

ولقد أثار الأمر فضول كثير من المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم قائلين الحمد لله وصلنا لزمن سعر جنيه مصري بالدولار وصل لآلاف الدولارات إن هذا السعر المرتفع بطريقة غير مسبوقة لجنيه مصري في ظل ما يحدث الآن من تطورات في سعر الجنيه أمام الدولار والذي بلغ ثمنه 300 ألف دولار لهو حقًا إنجاز منقطع النظير.

حقيقة المزادات المنتشرة على الإنترنت

وعن حقيقة مزادات الأون لاين قال أحمد مراد، 42 سنة من محافظة القاهرة، وهو من أحد المهتمين بمجال العملات القديمة، إن أسعار العملات تعتمد في الأساس علي نوع العملة، إضافة إلي تاريخ إصدارها، كما أن هناك نوعًا محببًا من العملات يجذب الهواة، ومنها تلك العملات التي يوجد بها أخطاء طباعية: “تكرار خطأ الطباعة صعب جدًا، إن لم يكن مستحيل كمان، وهذا يجعل سعر أي عملة يوجد بها خطأ طباعي مرتفع على غير العادة.

كما تحدث خبير العملات عن مواصفات الجنيه أبوجملين،  قائلًا”تلك العملة شحيحة ولا يمكن إيجادها بسهولة، وربما لا يوجد في مصر كلها سوي 4 ورقات منها، ولهذا السبب يعد امتلاكها كنزًا.

ونظرًا لندرة هذا الجنيه وعدم وجوده فقد ارتفع سعره “كل ما الحاجة بتكون مش موجودة سعرها بيزيد، والجنية فيه منه أبوجملين وفيه أبو تلاتة”.

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أماني محمدنشر في: 18 يوليو 2023 - 12:59م / آخر تحديث: 18 يوليو 2023 - 12:59م
دقيقة واحدة
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