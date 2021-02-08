بنك ناصر يقرر استمرار طرح شهادة رد الجميل بأعلي عائد شهادات في مصر

قرر بنك ناصر الاجتماعي استمرار طرح أعلي عائد شهادات في مصر، شهادة رد الجميل المخصصة لكبار السن، بأعلى عائد في مصر والمتاحة في البنوك، وهي بفائدة 12% في حالة صرف العائد سنويًا، و بفائدة 11.25% للصرف شهريًا.

خصائص شهادة إدخار رد الجميل

مدة الشهادة: 3 سنوات.

مخصصة لكبار السن (60 سنه فأكثر).

قيمة الشهادة: من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

وقرر بنك ناصر الاجتماعي الاستمرار في طرح الشهادة الثلاثية لكافة المواطنين بفائدة هي الأعلى حيث تصل إلى 11.5% في حالة الصرف سنويًا، و11% في حالة الصرف شهريًا.

ويأتي طرح شهادة إدخار رد الجميل في إطار اهتمام بنك ناصر الاجتماعي بكافة فئات المجتمع، وتقديم أسعار فائدة جيدة للمواطنين على الأوعية الادخارية لديه.