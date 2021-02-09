خطوات وشروط الحصول على قرض بضمان شهادة الـ11% من بنكي الأهلي ومصر؟

مع قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة، يستمر بنكا الأهلي المصري ومصر في بيع الشهادات ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت عند 11% دون تغيير.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قد اعلنت الخميس الماضي وفي أول اجتماع لها في العام الجديد 2021، تثبيت الفائدة على الإيداع عند 8.25% وعلى الإقراض عند 9.25% ليتوافق ذلك مع توقعات السوق.

ويمكن للأشخاص الاقتراض من بنكا الأهلي ومصر بضمان شهادة الـ11%، التي تعد أعلى وعاء ادخاري في البنكين حاليا، بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمتها وذلك مقابل أن يتحمل العميل نسبة فائدة هامشية فوق سعر الشهادة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن القروض التي يتيحها البنكان بضمان الشهادة ذات العائد السنوي 11%:

1- أنواع القروض بضمان الشهادة:

بشرط واحد فقط يمكن للعميل الحصول على كافة أنواع القروض المتاحة في البنك مثل القرض النقدي، أو السيارات، أو التمويل العقاري، أو غيره، وهو أن تتماشى قيمة الشهادة مع حد القرض.

2- نسبة الفائدة على القرض بضمان الشهادة:

تتراوح الفائدة على القرض بين 13.5% إلى 14% متناقصة، حيث يخصم البنك الأهلي أو مصر العائد المقدم على الشهادة بالكامل مع تحمل العميل نسبة فائدة تتراوح بين 2.5% إلى 3% سنويا فوق سعر الشهادة حتى انتهاء أجل القرض.

3- الحد الأقصى للتمويل:

يسمح البنك الأهلي بتقديم قرض بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الشهادة، بينما يتيح بنك مصر الاقتراض حتى 95% من إجمالي قيمتها.

4- كسر الشهادة خلال القرض:

يمكن للعميل كسر الشهادة بعد سداد كامل القرض بناءً على الاتفاق المبرم بين العميل والبنك بشأن حظر سحب الشهادة أثناء فترة سداد القرض.

5- مدة القرض:

يشترط أن تتوافق فترة سداد القرض مع أجل الشهادة، كما يسمح البنك بتجديد الشهادة حتى انتهاء العميل من القرض بالكامل.

6- الأوراق المطلوبة والضمانات:

لا تحتاج القروض بضمان الشهادة 11% أو أي شهادات أخرى إلى أوراق أو خطابات بمفردات الراتب أو سجل تجاري مثل ما يتم في القروض بضمان الراتب، حيث تعد الشهادة هي الضمانة.