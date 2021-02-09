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أسعار السجائر الجديدة بعد زيادتها رسميًا ابتداءًا من اليوم

متابعات 365آخر تحديث: 9 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
السجائر الجديدة
أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد أن أعلنت شركة «فيليب موريس» بشكل مفاجئ، عن زيادة أسعار السجائر الخاصة بها، بنحو جنيه واحد في علب «ميريت، ومارلابورو وإل إم»، ليتم اعادة تشكيل قائمة أسعار السجائر في الأسواق، في الوقت الذي لم تعلن فيه أية شركات أخرى عاملة في مصر، نيتها في زيادة أسعار السجائر الجديدة.

وجاءت أسعار السجائر الجديدة لمنتجات «فيليب موريس»، التي تعد أكبر شركة سجائر أجنبية عاملة في مصر، نتيجة لما قالت إنه «دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين».

ويرصد «مصر 365» في السطور التالية قائمة أسعار السجائر الجديدة الرسمية في الأسواق المحلية:

أولا: أسعار السجائر المحلية من شركة الشرقية للدخان:

لم تشهد أية تغييرات في الأسعار، إذ استقرت عند مستوياتها السابقة، وفقا لآخر إعلان من جانب الشركة.

أسعار السجائر المحلية
أسعار السجائر المحلية

ثانيا: أسعار السجائر الأجنبية:

فيليب موريس

رفعت شركة فيليب موريس مصر، أسعار سجائرها بقيمة جنيها، ليصبح ثمن علبة السجائر مارلابورو بأنواعها 44 جنيها، وميريت بأنواعها 48 جنيها، و«إل إم» بأنواعها 33 جنيها، كما بلغ سعر سجائر علبة MARLBORO CRAFTED ما قيمته 36 جنيها، وL&M MOTION ما قيمته 28 جنيها للعلبة.

بريتش أمريكان توباكو:

لم ترفع شركة «بريتش أمريكان توباكو» البريطانية، أسعارها، وقررت الحفاظ على معدلات الأسعار كما هي عند المستويات التالية:

سجائر دانهيل 44 جنيها.

سجائر كِنت 38 جنيها.

سجائر روثمانز 32 جنيها.

سجائر لاكي ستريك 32 جنيها.

سجائر بال مال 27 جنيها.

جابان توباكو:

لم ترفع شركة جابان توباكو اليابانية أسعارها منتجاتها، وقررت الإبقاء عليها دون تغيير، لتصبح كالتالي:

السجائر الأجنبية
أسعار السجائر الأجنبية

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متابعات 365آخر تحديث: 9 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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