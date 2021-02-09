كيف تستثمر أموالك في أذون وسندات الخزانة وبقيمة أكبر من شهادات البنوك؟

يمكن للشخص شراء أذون وسندات خزانة من البنوك العاملة في مصر للأفراد والشركات سواء المصريين أو الأجانب، والتي يقوم بطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.

ويعلن البنك المركزي طرح هذه الأذونات أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية وبالتحديد يومي الخميس والأحد بالنسبة للأذونات، وسندات الخزانة تكون يوم الاثنين من كل أسبوع، كأحد الأدوات لتمويل عجز الموازنة مقابل عائد مجزي.

وتمنح الأذون أو سندات الخزانة عائدًا مجزيًا للمستثمرين فيها، فالأذون تعد استثمار قصير الأجل يتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة أما سندات الخزانة فهي استثمار طويل الأجل من سنة ويصل إلى 15 عامًا.

العائد المقدم على أذون وسندات الخزانة له عدة مميزات لبعض العملاء منها إتاحته للحصول عليه مقدمًا أو حصولهم عليه بشكل ثابت لفترة تصل إلى 15 عاما في ظل اتجاه المركزي لخفض الفائدة، مقارنة بعائد شهادات الادخار التي تطرحها البنوك والتي تبلغ أعلاها 11% سنويًا ومدتها 3 سنوات.

ويتطلب حصول العميل على الأذونات أو سندات الخزانة، التعامل من خلال البنك التابع له لشراء حجم الأذون الذي يحتاجها وهو ما يستلزم فتح حساب توفير له.

وبصفة دورية أسبوعيا يطرح البنك المركزي أذون وسندات الخزانة بعائد ثابت دون تغيير حتى انتهاء آجالها.

وتخضع أذون وسندات الخزانة إلى الضريبة حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل.

وتتغير قيمة الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.

وعلى الراغبين في شراء هذه الأذونات، التوجه للبنك التابع له وتقديم طلب شراء أذون خزانة قبل الساعة 10 صباحًا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، وبالنسبة للسندات تكون يوم الاثنين.

ويستطيع أي عميل كسر الأذون والسندات التي اشتراها في اليوم التالي من الشراء من خلال البنك التابع له، ولكن ذلك يعرضه لاحتمالية المكسب والخسارة دون ضمانات وفق سعر الفائدة المتداول في السوق.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل ومزايا الاستثمار في أذون وسندات الخزانة كالتالي:

أولًا- أذون الخزانة:

يبدأ الحد الأدنى لشراء الأذون من 25 ألف جنيه ومضاعفته.

تتراوح آجال الاذون على مدد قصيرة الآجل بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

العائد: يتم تحديده في كل عطاء من كل أسبوع ويتراوح المتوسط في آخر عطاء بين 12.75% إلى 13.5% قبل خصم الضرائب.

يتم صرف العائد مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.

كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائه ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك.

ثانيا سندات الخزانة:

الحد الأدنى لشراء سندات الخزانة ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته.

يمتد آجال السندات بين عام ويصل إلى 15 عامًا.

يتم تحديد العائد المقدم بشكل أسبوعي مع كل عطاء وسجل آخر مرة أمس الاثنين بين 14.359% إلى 14.685% سنويًا.

دورية صرف العائد: تتم بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة.

كسر السندات: يتيح البنك للعملاء كسر السندات قبل انتهاء آجالها من خلال بيعها في البورصة.

يسمح البنك للعميل الاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين وفق كل بنك وما يضعه من سياسات ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.