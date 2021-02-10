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الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 10 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين له أمس الثلاثاء، تأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية شكوكا بشأن توقعات أداء العملة الأمريكية في ظل اقتراب إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة في الولايات المتحدة.

وقفزت العملة الرقمية بيتكوين لمستويات قياسية جديدة وتتجه صوب مستوى رئيسي آخر هو 50 ألف دولار.

وارتفعت قيمة بتكوين بنسبة تزيد عن ألف في المئة منذ مارس من العام الماضي وتزامنا مع بداية جائحة “كورونا” كوفيد 19 حيث لم يتوقع المحللو بأن تصل إلى 100 ألف دولار هذا العام.

ودفع المستثمرون الدولار للارتفاع في الأسابيع الأخيرة لعدة أسباب، أولها تحرك الديمقراطيون سريعا لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن، أو الإنفاق المالي الكبير مصحوبا باستمرار سياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشكلان عاملين معاكسين للعملة الأمريكية.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 10 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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