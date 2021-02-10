الدولار عند أدنى مستوى وبتكوين تستقر بعد تجاوزها 48 ألف دولار

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء أدنى مستوى له في أسبوعين إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

كما استقرت عملة بتكوين عند نحو 46 ألفا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48 ألفا و216 دولارا أمس، بعد أن كشفت تسلا عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرائدة.

وتأثرا بتكوين، بلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم، مستوى قياسيا عند 1826 دولارا يوم الأربعاء قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 بالمئة إلى 1791 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني إن الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية. “المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر”.

وهبط الدولار الذي يعد مجال استثماري آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 يوم الأربعاء للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث تداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة.

واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة.

في المقابل، وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث، وعاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1.3818 دولار.