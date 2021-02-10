خطوات بسيطة لتوفير الأموال اذا كنت مسرف.. قاوم ضعفك بخطوات سهلة لتوفير النقود

يتسم العديد من الأشخاص بالتبذير ولا يستطيعون توفير نفقاتهم، حيث أن راتبهم ينفذ قبل نهاية الشهر، ليظلوا في أزمة حول مصاريف بقية الشهر، وتكون غير قادر على تنفيذ أي من أمانيك الخاصة.

وقد لا تستطيع شراء معظم الأشياء التي تريدها من ملابس أو كنت في حاجة إلى السفر وهذا مؤشر على احتياجك لخطة اقتصادية مبسطة للتوفير عليك اتباعها وهي خطة وضعها موقع “غوفيمنين” الألماني، في تحقيق أقصى استفادة من النقود المتاحة لك:

دفتر الميزانية

في بداية الشهر عليك إحضار دفتر أو ورقة بيضاء وتدوين به كافة المعلومات وتفاصيل راتبك والأساسيات التي ستحتاج لها ولا غنى عنها، وإيجار شقتك وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وأي نوع من التأمين الذي تدفعه شهريا، ومصاريف المحمول والإنترنت ومستحضرات النظافة الشخصية والأدوية والمواد الغذائية، كما ضع بنود وحد للخروجات مع الأصدقاء ومصاريف السيارة والهوايات والملابس، وفي النهاية ستعرف أوجه الإنفاق الخاصة بك وما الذي يمكن توفيره منها في الشهر التالي.

قاوم ضعفك أثناء التسوق

هناك أشخاص لديهم هوس التسوق ولا يستطيعون السيطرة على انفسهم أمام المنتجات المختلفة، ولكن يجب عليك لتوفير النفقات قبل اتخاذ قرار شراء أي من الأشياء غير الأساسية حساب ماذا سيتبقي وهل يمكن الاستغناء عن شرائه للشهر التالي أو لوقت آخر.

ابحث في دفاترك القديمة

في بداية أي موسم، عليك البحث في الملابس أو الاكسسوارات القديمة التي يمكن أن تقودك للعثور على أشياء مناسبة تماما يمكن أن ترتديها وبالتالي لا تحتاج لشراء ملابس أو مستلزمات أو حقائب جديدة.

تجنب بطاقة الائتمان

عليك الابتعاد بقدر الإمكان عن بطاقات الإئتمان حيث ينصح الخبراء بالدفع النقدي لأن هذا يزيد الشعور بالمبالغ المدفوعة على عكس بطاقات الائتمان.

اطبخ بنفسك

حاول بقدر الإمكان إحضار طعام أعددته بنفسك في المنزل، وتجنب الذهاب للمطاعم أثناء فترة الاستراحة من العمل لتكاليف الأطعمة الجاهزة الباهظة، فالطعام المنزلي دائما ما يكون أوفر.

التخلي عن الرفاهيات

استبدل فنجان القهوة اليومي في المقهى بفنجان قهوة مصنوع في المنزل، وبالنسبة للخروج مع الأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع، فينصح الخبراء بوضع حد أقصى للإنفاق عند الخروج أو عزومة الأصدقاء.

حدد هدفك

إذا رغبت في السفر أو أردت الذهاب في رحلة لجزر المالديف أو باريس أو شراء دراجة جديدة أو شاشة تلفاز حديث..إذا كانت هذه هي أهدافك من التوفير فاكتبها على ورقة وعلقها على خزانة ملابسك ومرآة الحمام، لكي تكون حافزا لك على مواصلة التوفير كلما رأيتها.