ماستر كارد تعلن إطلاق خدمة مدفوعات بواسطة العملات الرقمية

أعلنت ماستر كارد الأمريكية عن اعتزامها إطلاق مدفوعات بواسطة العملات الرقمية، التي تلقى رواجا كبيرا في العالم في السنوات الأخيرة خلال العام الجاري.

جاء ذلك ضمن بيان “راج داموداران” نائب الرئيس التنفيذي لشركة “ماستر كارد” للأصول الرقمية.

وقال: “داموداران” في الوقت الحالي نستعد لمستقبل العملات المشفرة والمدفوعات.

وأوضح أن الشركة ستقوم بعناية باختيار العملات الرقمية التي سيتم استخدامها في عمليات الدفع، أي أنه لن يتم إدخال جميع العملات الرقمية المتوفرة في وقتنا الراهن.

وأشار “داموداران” إلى أن “ماستر كارد” تتعاون بنشاط مع العديد من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تقوم بدراسة إطلاق عملات رقمية جديدة.

وقال داموداران إن “ماستر كارد” أطلقت العام الماضي منصة لهذه البنوك لاختبار إمكانيات التعاملات بالعملات الرقمية.