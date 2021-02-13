سعر الدولار يهبط 11 قرشًا أمام الجنيه المصري

هبط سعر الدولار الأمريكي قرابة 11 قرشًا منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات الخميس الموافق 11 فبراير 2021.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك من مستوى 15.677 جنيهًا للشراء و15.777 جنيهًا للبيع بنهاية يناير إلى 15.57 جنيهًا للشراء و15.67 جنيهًا للبيع بتعاملات الخميس، بانخفاض 10.7 قرشًا.

وقالت مصادر مصرفية إن تراجع سعر الدولار الأمريكي يأتي نتيجة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد برغم تحديات فيروس كورونا.

ولفتت المصادر إلي أن بيع السندات الدولية في الأيام الماضية بقيمة 3.75 مليار دولارًا دعمت استقرار سعر الدولار.

وذكرت المصادر أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع مجددًا في الفترة الاخيرة متجاوزًا 40 مليار دولارًا، وذلك يعد مؤشرًا على تحسن التدفقات لاسيما من تحويلات المصريين في الخارج والتصدير وقناة السويس، برغم تأثر إيرادات السياحة.