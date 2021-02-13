بدون ضمانات.. البنك التجاري الدولي يتيح قرض للأفراد بقيمة 2 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي CIB أتاحة قرض شخصي للأفراد يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه بدون ضمانات وتسهيلات في السداد حتى 8 سنوات.

وأوضح البنك التجاري الدولي CIB أن القرض يبدأ من 5 الاف جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه، ويتيح البنك تأمين على الحياة حتى إنتهاء مدة القرض.

وذكر البنك التجاري الدولي CIB أنه يوفر مرونة فى فترة السداد حيث تبدأ من 12 شهراَ إلى 96 شهراَ، مع إمكانية الاقتراض بضمان الودائع​ و الشهادات.

وأكد البنك التجاري الدولي CIB أنه يضمن سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198 فرع و أكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.

المستندات المطلوبة لقرض البنك التجاري الدولي CIB:

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)

إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز ( بحد اقصى 3 شهور)​

أما المستندات المطلوبة لإثبات الدخل فهي كالتالي:

فى حالة تحويل الراتب: لا يوجد مستندات إضافية​.

فى حالة عدم تحويل الراتب: خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب او 3 اشعارات لمفردات المرتب او كشف حساب بنكي عن اخر 6 شهور.

أما فى حالة أصحاب الأعمال و المهن الحرة:

كشف حساب بنكي شخصي أو بأسم الشركة عن أخر 6 أشهر

صورة من سجل تجاري ساريًا و ما يعادله.