تفاصيل وموعد مزاد سيارات جمرك السويس القادم، تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، مزايدة علنية لبيع سيارات تابعة لجمارك ميناء السويس في نهاية شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تقام جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 23/2 في تمام الثانية عشرة صباحًا، وذلك داخل قاعة نادي المصري القاهرة، في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بالقاهرة وفق لما أعلنت عنه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ويضم المزاد 87 لوط سيارات وموتوسيكلات من مختلف الماركات ” مرسيدس وميتسوبيشي وفورد وكاديلاك وهيونداي وداتسون وكيا وتويوتا وفيات وكرايسلر ورينج روفر”، بالإضافة إلى طرح رأس جرار بزيل براد ماركة فولفو HFI، ورأس جرار جي ام سي، وشيفرولية، وماز، وغيرها.

وهناك عدة شروط يجب توافرها في الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة، اولها وفق ما أقرته الهيئة شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وسداد المبلغ التأميني المقرر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات حيث لن يسمح للمخالفين بالمعاينة أو حضور المزاد.

وقيمة كراسة الشروط لا يمكن استردادها تحت أي ظرف من الظروف، على عكس المبلغ التأميني الذي يقدر بقيمة 10 آلاف جنيه الذي يمكن استرجاعه في حال لم يرسو العطاء بالمزاد على أحد المشاركين.

ويتوجب على المشاركين بصفة هيئات أو شركات، تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد، وبالنسبة للمشاركين بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

ويجب على من يرسو عليه أحد العطاءات أن يسدد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

وشددت الهيئة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لمن يرغب في الحضور والاشتراك في المزاد وذلك طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.

يوينظم عملية البيع في المزاد أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وبحس الترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.​

ويتم ترخيص السيارات القابلة للترخيص، لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 وتعديلاته كما يحصل الفائز على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور للترخيص.​