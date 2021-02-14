أبرز 5 بنوك تقدم شهادات ادخار بفائدة أكثر من 11% سنويًا

يوجد عدة بنوك تبيع شهادات ادخار ذات آجال 3 سنوات لكافة العملاء بعائد سنوي فوق 11% يتراوح بين 11.25% و12%.

وبدأت البنوك منذ عدة أسابيع تخفيض الفائدة على شهادات الادخار ليسجل أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر 11% لدورية العائد الشهري.

وتقدم 5 بنوك، هذه الشهادات وهي التعمير والإسكان، والقاهرة، والمصرف المتحد، والعقاري، وناصر الاجتماعي، وهي شهادات ثلاثية بأعلى من شهادات بنكي الأهلي ومصر لكن على دورية صرف العائد ربع سنوي، ونصف سنوي فقط.

وتختلف أنواع الشهادات التي يفضلها العملاء، حيث يحب البعض ربط الشهادات والحصول على نسبة فائدة مرتفعة ولو على دوريات صرف عائد طويلة، والبعض الآخر يفضل الحصول على دورية عائد شهرية ولو بفائدة أقل، بينما يفضل بعض الأشخاص الذين لا يفضلون المجازفة إلى ادخار أموالهم في شهادات الادخار في البنوك بعائد استثماري آمن أكثر من استثمارها في أي مشروعات، وذلك لعدم امتلاكهم خبرة أو تجنبا لمخاطرة الخسارة والمكسب.

و فيما يلي نعرض أبرز التفاصيل عن سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت التي تعطي عائدا سنويا فوق 11%.

بنك القاهرة:

يصرف بنك القاهرة فائدة 11.5% سنويًا على دورية العائد نصف سنوي فقط، و11% سنويًا على دورية العائد ربع سنوي، و10.75% سنويًا على دورية العائد الشهري.

بنك التعمير والاسكان:

يصل عائد شهادة بنك التعمير والإسكان 3 سنوات إلى 11.5% لدورية العائد نصف سنوي، و11% لدورية العائد ربع سنوي، و 10.75% لدورية العائد الشهري.

المصرف المتحد:

يتراوح سعر الفائدة بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

البنك العقاري:

تتراوح نسبة الفائدة في البنك العقاري بين 11.25% سنويًا ودورية عائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

بنك ناصر الاجتماعي:

يبلغ العائد من شهادة رد الجميل 3 سنوات (لكبار السن فوق 60 عاما): 12% سنويًا، ويصرف العائد سنويًا، و11.25% للعائد الذي يصرف شهريًا.

بينما تتراوح الفائدة على شهادة 3 سنوات لجميع العملاء من سن 21 عاما إلى ما فوق: بين 11.5% سنويًا يصرف نهاية كل سنة و11%، يصرف العائد شهريًا.