أخبار الاقتصاد

إطلاق أول صندوق استثمار في بيتكوين

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
استثمار في بيتكوين
استثمار في بيتكوين

حصل صندوق استثمار في أمريكا الشمالية في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم “بيتكوين” على الموافقة من قبل السلطات الكندية، في وقت مازالت فيه هيئة الأوراق المالية الأميركية مترددة في منح ترخيص لصندوق استثمار متخصص في أي من العملات المشفرة.

وهناك عدة عوامل قد تغير من رأي السلا الأمريكية، فمع التقارب الجغرافي والتنسيق بين الجهات التنظيمية في البلدين، توقع الكثيرون أن تمهد الخطوة الكندية الطريق أمام السلطات الأميركية للمضي قدماً في الاتجاه نفسه، والموافقة على منح الضوء لهذه العملة وذلك خوفاً من هروب أموال المستثمرين إلى الجارة الشمالية، رغم التحفظات الأميركية الخاصة بانتظام سيولة العملة.

وجاء إعلان السلطات الكندية بشأن العملة المشفرة مع إعلان العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى نيتها الاستثمار بالعملة المشفرة، بعدما سجلت أعلى مستوى في تاريخها بالقرب من 48500 دولار للوحدة الواحدة.

وقبل إعلان السلطات الكندية بساعات قليلة، أعلن بنك نيويورك ميلون، أكبر بنك استثمار متخصص في حفظ الأوراق المالية في العالم، أنه بصدد إطلاق منصة تسمح لعملائه ببيع وشراء والاحتفاظ بالعملات الرقمية، ومنها بيتكوين.

وفي ذات الصدد، قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال PayPal لمدفوعات “الإنترنت”، في يوم المستثمرين في الشركة، إن شركته “تتطلع لأن تكون مروجاً رئيسياً للعملات الرقمية عند إصدار أي من البنوك المركزية لها”.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

منذ 23 ساعة
صورة سعر الذهب اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

منذ 23 ساعة
صورة أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 14 فبراير 2021 في مصر

منذ 23 ساعة
صورة أسعار الدواجن اليوم الأحد 14 فبراير 2021: أسعار بورصة الدواجن في مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14 فبراير 2021: أسعار بورصة الدواجن في مصر

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى