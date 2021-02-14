إطلاق أول صندوق استثمار في بيتكوين

حصل صندوق استثمار في أمريكا الشمالية في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم “بيتكوين” على الموافقة من قبل السلطات الكندية، في وقت مازالت فيه هيئة الأوراق المالية الأميركية مترددة في منح ترخيص لصندوق استثمار متخصص في أي من العملات المشفرة.

وهناك عدة عوامل قد تغير من رأي السلا الأمريكية، فمع التقارب الجغرافي والتنسيق بين الجهات التنظيمية في البلدين، توقع الكثيرون أن تمهد الخطوة الكندية الطريق أمام السلطات الأميركية للمضي قدماً في الاتجاه نفسه، والموافقة على منح الضوء لهذه العملة وذلك خوفاً من هروب أموال المستثمرين إلى الجارة الشمالية، رغم التحفظات الأميركية الخاصة بانتظام سيولة العملة.

وجاء إعلان السلطات الكندية بشأن العملة المشفرة مع إعلان العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى نيتها الاستثمار بالعملة المشفرة، بعدما سجلت أعلى مستوى في تاريخها بالقرب من 48500 دولار للوحدة الواحدة.

وقبل إعلان السلطات الكندية بساعات قليلة، أعلن بنك نيويورك ميلون، أكبر بنك استثمار متخصص في حفظ الأوراق المالية في العالم، أنه بصدد إطلاق منصة تسمح لعملائه ببيع وشراء والاحتفاظ بالعملات الرقمية، ومنها بيتكوين.

وفي ذات الصدد، قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال PayPal لمدفوعات “الإنترنت”، في يوم المستثمرين في الشركة، إن شركته “تتطلع لأن تكون مروجاً رئيسياً للعملات الرقمية عند إصدار أي من البنوك المركزية لها”.