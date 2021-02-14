التواصل مع المتقدمين لإحلال السيارات القديمة.. تعرف على موعد استلام المركبات الجديدة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستبدأ الأسبوع الجاري التواصل مع المتقدمين ضمن مبادرة إحلال المركبات القديمة لاخري تعمل بالغاز الطبيعى.

وبلغ عدد المتقدمين ضمن مبادرة إحلال المركبات القديمة، 47 ألف شخص حتى الان بقطاع احلال السيارات الملاكي والأجرة، وفق نيفين، مشيرة إلى أنه سيجري الاتصال بهم لتعريفهم بالموقف النهائي والاجراءات المطلوبة لاستكمال الأوراق وطريقة تخريد السيارة ومواعيد استلام السيارات الجديدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وتمت الموافقة في هذه المبادرة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وجاء ذلك ضمن المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا.

وفي يناير الماضي نظمت الحكومة معرضًا في يناير الماضي لعرض كافة بنود المبادرة والسيارات الجديدة المتاحة أمام من يرغب في إحلال سيارته القديمة بجديدة تعمل بالغاز أو الوقود المزدوج، وقد تم فتح باب استقبال طلبات الاستبدال خلال المعرض.