بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة بفائدة يومية وعدة مزايا

أتاح بنك مصر عبر فروعه شهادات إدخار جديدة لأجل 3 سنوات بسعر فائدة يتغير يوميًا وفقا لمؤشر متوسط سعر الفائدة بين البنوك.

وقال مسئول بخدمة العملاء في البنك في تصريحات صحفية، إن عائد الشهادة الجديدة من بنك مصر يصرف شهريًا، لكن يتم حسابه يوميًا طبقًا لتغير متوسط الفائدة بين البنوك.

ويمكن شراء الشهادة بدءًا من 500 جنيه ومضاعفاتها، ولا تجدد الشهادة تلقائيًا في نهاية مدتها وفق للمسئول بخدمة العملاء.

وتتيح الشهادة الجديدة الاقتراض بضمانها حتى 80% من قيمتها، أو إصدار بطاقة ائتمانية بنسبة 80%.

ويتيح بنك مصر للعملاء العديد من الشهادات الادخارية المميزة والتي يأتي على رأسها شهادة القمة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، والتي يبلغ سعر الفائدة عليها في الوقت الراهن 11% ويتم صرف العائد شهريًا، وشهادة إدخارية لأجل 3 سنوات أيضا بعائد متغير مرتبط بشكل مباشر بالتغير في سعر الفائدة لدى البنك المركزي، وتقدم عائد 8.5% متغيّر بدورية صرف ربع سنوي، وهي تختلف عن الشهادة الجديدة التي يتغير العائد عليها يوميًا.

كما يطرح البنك شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات، بفائدة 9%، وشهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات بفائدة 9.5%، وكذا شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات بفائدة 9.75%.