أخبار الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في عام.. وتوقعات بارتفاع خيالي

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 15 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
ارتفاع اسعار النفط

سجل سعر خام برنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا بنسبة 1.39%، وجرى تداوله عند مستوى 63.3 دولارا للبرميل، وارتفع في الوقت ذاته سعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% إلى 60.2 دولارا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت في شهر أبريل في بورصة لندن بنسبة 1.31%، وبلغت ذروتها عند 63.27 دولارا للبرميل.

وفي يناير من العام الماضي تجاوز خام برنت سعر 63 دولارا للبرميل.

وتوقعت خبيرة في أسواق النفط  أمريتا سين، إمكانية ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار العام المقبل، على الرغم من تعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت كبيرة محللي النفط في “إنرجي أسبكتس” في مقابلة مع وكالة “بلومبرج”، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل على خلفية “السياسة النقدية السهلة للغاية”.

وفي ذات الصدد، قال غينادي شمال رئيس رابطة منتجي النفط والغاز في روسيا إن وصول سعر النفط إلى علامة 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب هو خيال، كما أن سعر برميل النفط عند 60 دولارا مسألة مريحية للميزانية الروسية.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 15 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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